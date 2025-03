We wtorek Komisja Europejska zaprezentowała zintegrowany system repatriacji migrantów przebywających nielegalnie na terenie Unii Europejskiej. „Wprowadzamy nowe zasady. Czas uporządkować sprawy we własnym domu” – oznajmił unijny komisarz do spraw wewnętrznych i migracji, Magnus Brunner.

We wtorek Komisja Europejska zaprezentowała zintegrowany system repatriacji migrantów przebywających nielegalnie na terenie Unii Europejskiej. „Wprowadzamy nowe zasady. Czas uporządkować sprawy we własnym domu” – oznajmił unijny komisarz do spraw wewnętrznych i migracji, Magnus Brunner. Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu KE przedstawiła propozycję nowych, unijnych zasad powrotów migrantów. Chodzi o stworzenie wspólnego dla wszystkich państw członkowskich systemu odsyłania migrantów, którzy nie posiadają prawa pobytu na terytorium UE. Jak poinformowała KE, obecnie tylko jedna na pięć osób, które otrzymały nakaz opuszczenia Wspólnoty, wraca do kraju pochodzenia. Nowe regulacje mają wprowadzić m.in. europejski nakaz powrotu uznawany przez wszystkie 27 państw członkowskich. W praktyce nakaz opuszczenia UE wydany przez jedno państwo członkowskie będzie obowiązywał w całej Wspólnocie. KE zapowiedziała również stworzenie tzw. hubów powrotowych i współpracę z państwami pochodzenia migrantów w zakresie polityki readmisji. "Kompleksowa polityka migracyjna musi być sprawiedliwa, ale i bezpardonowa. Zmieniamy zasady gry. Zaczynamy robić porządki we własnym domu" - powiedział Brunner.(PAP) A.B. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję