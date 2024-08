W Święto Lotnictwa Polskiego, 28 sierpnia, w Fort Worth w USA odbyła się oficjalna prezentacja pierwszego samolotu F -35 zakupionego przez Polskę. W uroczystości udział wziął wiceminister Paweł Bejda. Zaznaczył on, że ”wszyscy musimy być gotowi do obrony granic NATO”. Podczas spotkania Polskę reprezentował również wiceminister Cezary Tomczyk oraz przedstawiciele polskich sił powietrznych.

Jak poinformował MON „Polska podpisała umowę na 32 samoloty V generacji F-35 Lightning II. Oprócz samych myśliwców umowa obejmuje także zapasowe silniki, symulatory misji, wsparcie eksploatacji oraz szkolenie pilotów i obsługi naziemnej”.

Bejda o wyzwaniach dla Polskiego Wojska

Podczas uroczystości do zagrożeń bezpieczeństwa i wyzwań, przed którymi stoi Wojsko Polskie odniósł się wiceminister Bejda „Tarcza Wschód stanowi jedną z największych inwestycji w bezpieczeństwo narodowe i obronę granic w powojennej historii Polski. Trwająca transformacja Sił Zbrojnych RP odgrywa kluczową rolę w sprostaniu wspomnianym wyzwaniom. Ciężko pracujemy nad poprawą naszych zdolności we wszystkich domenach – na lądzie, morzu, w powietrzu, w przestrzeni kosmicznej i w cyberprzestrzeni. To nie są tylko słowa. Polska przeznaczając 4% PKB na obronność w 2024 roku, przoduje w NATO w tym zakresie. To nie jest łatwe zadanie biorąc pod uwagę ogólne wydatki budżetowe i gospodarkę wciąż dochodzącą do siebie po wyzwaniach, z którymi mierzyliśmy się w ostatnich latach. Cieszę się jednak, że wydatki na obronność spotykają się z powszechnym poparciem.” – zaznaczył.

Bejda o współpracy wojskowej z NATO

Wiceminister Bejda w swoim wystąpieniu podkreślił dobrą dotychczasową współpracę wojskową pomiędzy Polską a USA, zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i w formacie NATO. Zadeklarował również chęć wzmacniania współpracy zbrojeniowej i przemysłowej między krajami

„Chciałbym podkreślić, że bardzo cenimy Stany Zjednoczone, jako silnego i wiarygodnego sojusznika i naszego głównego partnera w budowaniu zdolności obronnych. Wsparcie, jakie otrzymujemy ma kluczowe znaczenie dla modernizacji naszego uzbrojenia. To partnerstwo zapewnia nam dostęp do najnowszych technologii i szkoleń. Nasze główne wspólne programy modernizacyjne obejmują systemy Patriot i HIMARS, czołgi Abrams, śmigłowce Apache, aerostaty ISR oraz oczywiście F-35. Bez wątpienia współpraca ta przynosi korzyści dla obu stron – Polska ma dostęp do najlepszego możliwego sprzętu wojskowego, a przemysł USA może dalej rozwijać swoją obecność w Europie. Mogłoby to być jeszcze bardziej opłacalne dla nas wszystkich, gdyby amerykańskie firmy zbrojeniowe inwestowały więcej w Polsce. Jako użytkownik amerykańskich flagowych produktów w większości domen, deklaruję, że nie ma ograniczeń dla współpracy wojskowo-technicznej oraz przemysłowej między Polską a USA” – powiedział Bejda.

Zdaniem MON dzięki samolotom F-35 siły zbrojne RP stają się częścią elity, która zwiększa możliwości obronne w tej części Europy. Polska otrzyma od USA 32 samoloty F-35, które w połączeniu z naszymi F-16 wzmocnią zdolności do ochrony wschodniej granicy Polski, tym samym wschodniej flanki NATO.

Wiceminister Cezary Tomczyk podczas spotkania, podkreślił rolę sojuszu Polski i USA na rzecz bezpieczeństwa.

Tomczyk o kamieniach milowych dla Sił Zbrojnych RP

„Dzisiejsza uroczystość jest znaczącym kamieniem milowym w długim procesie wdrożenia F-35 do Sił Zbrojnych RP. Chciałbym podziękować rządowi USA i Kongresowi USA za wsparcie polityczne, dzięki któremu tak się stało” – zaznaczył Tomczyk. Dodał także, że „Polska jest jedynym krajem na świecie, który ma jednocześnie wspólne granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Aby utrzymać granice bez zmian, potrzebujemy najlepszego sprzętu, najlepszych możliwości i najlepszych przyjaciół”.

MON o zakupie samolotów F-35

Według MON Polska kupując samoloty F-35 dołącza do wąskiego, elitarnego grona państw dysponujących tymi maszynami. Samoloty te wyróżnia interoperacyjność, możliwość współpracy m.in. z systemami PATRIOT i myśliwcami F-16, które stanowią część wyposażenia Wojska Polskiego.

Źródło: gov.pl