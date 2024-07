Parlament Europejski w Strasburgu wybrał Robertę Metsolę na przewodniczącą.

Parlament Europejski w Strasburgu we wtorek wybrał Robertę Metsolę na przewodniczącą. Maltanka obejmie tę funkcję na następne dwa i pół roku. Będzie to jej druga kadencja na tym stanowisku.

Metsola to maltańska prawniczka i polityk, posłanka do Parlamentu Europejskiego VII, VIII, IX i X kadencji, od 2022 przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Deklaruje się jako przeciwniczka aborcji, natomiast opowiedziała się za rezolucją wzywającą KE do rozszerzenia działań antydyskryminacyjnych ze względu na orientację seksualną.