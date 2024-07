Średnia siła nabywcza w handlu detalicznym w Europie wynosi 6 517 euro na mieszkańca, podczas gdy przeciętny Polak wydaje w sklepach 4 051 euro w skali roku, co odpowiada 62,2% średniej, wynika z badania GfK - an NIQ Company. W rankingu detalicznej siły nabywczej Polacy znaleźli się na 22 miejscu przed Serbią, Bułgarią i Rumunią, ale za Słowakami, Czechami i Węgrami.

Z badania "GfK Retail Purchasing Power Europe" wynika, że mieszkańcy 25 krajów europejskich dysponują łącznie kwotą prawie 3,4 bln euro na wydatki w handlu detalicznym, a średnia siła nabywcza dla handlu detalicznego wynosi 6 517 euro na mieszkańca. Liderem rankingu jest Luksemburg, gdzie obywatele mają do dyspozycji po 12 067 euro, czyli ponad 85% powyżej średniej. Na drugim i trzecim miejscu są Szwajcaria (11 617 euro) i Dania (9 479 euro), zaś najbliżej średniej są Niemcy z kwotą 6 667 euro.

Polacy wydają więcej niż inni Europejczycy

"W porównaniu z innymi krajami europejskimi, wydatki detaliczne w Polsce są poniżej przeciętnych. Jeśli odniesiemy tę kwotę do ogólnej siły nabywczej, to okaże się, że polscy konsumenci wydają na handel detaliczny znaczącą część swoich dochodów netto. Podobna sytuacja ma miejsce w wielu krajach Europy Wschodniej, na Węgrzech jest to nawet ponad połowa. Wynika to głównie z faktu, że mieszkańcy Europy Wschodniej mają niższe dochody. Z kolei w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy Niemczech udział wydatków w handlu detalicznym do całkowitej siły nabywczej jest stosunkowo niski" - powiedziała Client Business Partner w zespole geomarketingu w GfK - an NIQ Company Agnieszka Szlaska-Bąk, cytowana w komunikacie.

Według badania GfK - an NIQ Company, 13 z 25 analizowanych krajów ma ponadprzeciętną siłę nabywczą na zakupy w handlu detalicznym.Poniżej średniej jest 12 krajów, a na ostatnim miejscu plasuje się Rumunia z wynikiem 2 986 euro, co odpowiada niecałym 46% średniej.

Wydatki we Francji i Wielkiej Brytanii

Ponadto znaczące różnice zachodzą także wewnątrz analizowanych krajów. Podział na regiony w Wlk. Brytanii pokazuje, że siła nabywcza w zachodniej części Londynu jest dwukrotnie wyższa niż średnia krajowa i jest nawet 2,6 razywyższa niż w zajmującym ostatnie miejsce regionie Sunderland. Z danych GfK - an NIQ Company wynika, że regiony w europejskich stolicach i wokół nich często wyróżniają się ponadprzeciętną siłą nabywczą w handlu detalicznym. Poza Wielką Brytanią, taka sytuacja ma miejsce m.in. we Francji, na Węgrzech i w krajach skandynawskich, podano także.

Dysproporcje wydatków w Polsce

"Również w Polsce dysproporcje pomiędzy powiatami są duże. Co ciekawe, mieszkańcy największych aglomeracji wydają zdecydowanie więcej na zakupy w sklepach, jednak procentowo w ich ogólnej sile nabywczej wydatki te stanowią zdecydowanie mniej niż w biedniejszych regionach kraju. Dzieje się tak nie tylko z powodu wyższych dochodów, ale również ze względu na inny styl i większe wydatki na usługi czy szeroko rozumianą rozrywkę" - skomentowała Szlaska-Bąk.

Siła nabywcza miarą dochodu

Badanie "GfK Retail Purchasing Power Europe" jest dostępne dla 25 krajów europejskich i uwzględnia także ich regiony, wraz z danymi dotyczącymi ogólnej siły nabywczej, siły nabywczej dla produktów detalicznych, a także mieszkańców i gospodarstw domowych. Siła Nabywcza dla handlu detalicznego to część ogólnej siły nabywczej GfK, którą konsumenci mogą wydać na zakupy w sektorze detalicznym. Siła nabywcza jest miarą dochodu rozporządzalnego po odliczeniu podatków i składek na cele charytatywne; obejmuje także wszelkie otrzymane świadczenia. Badanie wskazuje wartości siły nabywczej przypadającej na osobę, na rok, w euro i jako indeks. Siła nabywcza GfK opiera się na nominalnym dochodzie rozporządzalnym mieszkańców, co oznacza, że wartości nie są korygowane o inflację. Obliczenia są przeprowadzane na podstawie zgłoszonych dochodów i zarobków, statystyk dotyczących świadczeń rządowych, a także prognoz ekonomicznych dostarczanych przez instytuty ekonomiczne.