Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rumunii rozszerzyło swoje zdolności operacyjne, podpisując kontrakt z Polskimi Zakładami Lotniczymi Mielec na zakup dodatkowego śmigłowca wielozadaniowego Black Hawk. Nowa maszyna jest częścią większego zamówienia, które zwiększy liczbę śmigłowców S-70M Black Hawk w rumuńskiej flocie do ośmiu jednostek.

Za unijne fundusze

Polskie Zakłady Lotnicze Mielec, będące częścią koncernu Lockheed Martin, dostarczą nową maszynę, która dołączy do siedmiu wcześniej dostarczonych śmigłowców. Według producenta, nowy S-70M Black Hawk zostanie wykorzystany nie tylko do zadań ratowniczych i poszukiwawczych, ale także do wsparcia medycznego, transportu i gaszenia pożarów, a także w operacjach morskich.

Zakup nowego śmigłowca został sfinansowany dzięki europejskiemu funduszowi RescEU, który wspiera zakup nowoczesnego sprzętu służącego ochronie ludności i pomoc humanitarną.

Nowa wersja legendarnego śmigłowca

Helikopter S-70M Black Hawk to zaawansowana wersja słynnego UH-60 Black Hawk, zaprojektowanego i wyprodukowanego przez amerykańską firmę Sikorsky Aircraft. Pierwotna wersja UH-60 została wprowadzona do użytku w 1979 roku jako śmigłowiec wielozadaniowy dla armii Stanów Zjednoczonych. Został zaprojektowany jako wsparcie dla operacji taktycznych, transportu wojskowego, a także misji poszukiwawczo-ratowniczych. Jego wszechstronność i niezawodność szybko przyczyniły się do popularności nie tylko w wojsku amerykańskim, ale również w siłach zbrojnych wielu innych krajów.

Wersja S-70M jest nowoczesnym ulepszeniem oryginalnego modelu, dostosowanym do potrzeb i wymagań współczesnego pola walki. Helikopter ten, podobnie jak jego poprzednik, charakteryzuje się zdolnością do działania w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych, co czyni go nieocenionym narzędziem w szerokim zakresie operacji militarnej, ratowniczej i humanitarnej.

Specyfikacja techniczna S-70M Black Hawk:

Napęd: S-70M jest wyposażony w dwa turbowałowe silniki General Electric T700, które zapewniają moc umożliwiającą osiągnięcie maksymalnej prędkości do 361 km/h. Silniki te są także bardziej ekonomiczne i dają helikopterowi zdolność do długotrwałego lotu przy zachowaniu wysokiej efektywności.Ładowność i transport: S-70M może przewozić do 11 żołnierzy z pełnym wyposażeniem lub ładunek o masie do 2640 kg wewnętrznie. Dodatkowo, helikopter jest zdolny do przewożenia ładunków zewnętrznych o masie do 4082 kg przy użyciu haków ładunkowych.Awionika: Wyposażony jest w zaawansowane systemy awioniki, w tym cyfrowy system zarządzania lotem (AFCS), co pozwala na operacje w trudnych warunkach atmosferycznych i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. System nawigacyjny GPS zintegrowany jest z systemami komunikacji satelitarnej, co zwiększa jego efektywność operacyjną.Wymiary: Długość całkowita helikoptera to około 19,76 m, szerokość to 2,36 m, a wysokość to 5,13 m. Śmigło główne ma średnicę 16,36 m, co zapewnia optymalne właściwości lotne i manewrowe.Zastosowania: Oprócz zadań wojskowych, S-70M Black Hawk jest również wykorzystywany w misjach poszukiwawczo-ratowniczych, przewozie VIP-ów, operacjach wsparcia medycznego oraz w zwalczaniu pożarów lasów, gdzie jego zdolność do szybkiego transportu dużych ilości wody jest nieoceniona.Uzbrojenie: Helikopter może być również wyposażony w różne typy uzbrojenia, w tym karabiny maszynowe i wyrzutnie rakiet, co czyni go platformą zdolną do wsparcia ogniem w operacjach bojowych.

Helikopter S-70M Black Hawk to połączenie niezawodności, wszechstronności i zaawansowanej technologii, co potwierdza jego szerokie zastosowanie zarówno w misjach cywilnych, jak i wojskowych na całym świecie. Jego trwałość i możliwości adaptacyjne czynią go jednym z najbardziej pożądanych śmigłowców w swojej klasie.