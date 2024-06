Tysiące bojowników z grup zbrojnych wspieranych przez Iran na Bliskim Wschodzie zgłaszają gotowość, by przybyć do Libanu i dołączyć tam do szyickiego Hezbollahu, jeśli konflikt tej organizacji z Izraelem przerodzi się w pełnowymiarową wojnę - poinformowała w niedzielę agencja Associated Press.