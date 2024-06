Czworo zakładników, w tym posiadający podwójne, izraelsko-polskie obywatelstwo Almog Meir Dżan, zostało uwolnionych w sobotę w dwugodzinnej, wyjątkowo krwawej operacji izraelskich sił specjalnych. Załamany ojciec Meira Dżana zmarł kilka godzin przed informacją o uwolnieniu syna.

Zakładnicy zostali porwani 7 października 2023 r. podczas ataku rządzącego Strefą Gazy Hamasu na festiwal muzyczny Nova. Ostatnio przetrzymywano ich w obozie dla uchodźców Muchajjam an-Nusajrat w środkowej części terytorium Gazy. Uwolnieni to trzech mężczyzn i kobieta w wieku od 21 do 40 lat (na zdjęciu 27-letni Andriej Kozłow). Do budynku, w którym ich przetrzymywano, wdarły się dwie grupy izraelskich specjalsów. Jeden z żołnierzy zginął, a jego imieniem po fakcie nazwano całą operację. „Brawo, IDF (Siły Obrony Izraela – red.). Oby wszyscy zakładnicy wrócili do domów, a między Izraelem i Palestyną zapanował sprawiedliwy pokój” – napisał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w serwisie X. Palestyńczycy twierdzą, że żołnierze przyjechali do obozu ciężarówką z pomocą humanitarną – co Izrael dementuje – a w starciach zginęły 274 osoby, głównie cywile, zaś 700 zostało rannych. Premier Palestyny Muhammad Mustafa zapowiedział, że zwróci się o zwołanie specjalnej sesji Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie. Operacja „Arnon” była jedną z najbardziej krwawych akcji w ośmiomiesięcznej historii wojny w Gazie. ©℗