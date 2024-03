Francuski Urząd ds. Konkurencji ukarał Google’a grzywną wysokości 250 mln euro „za nieprzestrzeganie niektórych zobowiązań podjętych w czerwcu 2022 r.” odnośnie do praw pokrewnych, tj. zasad wynagradzania wydawców prasy za korzystanie z ich treści przez internetowego giganta – poinformował urząd w środę w komunikacie.

Urząd zarzucił Google’owi między innymi, że nie negocjował „w dobrej wierze” z wydawcami prasy wyceny wynagrodzenia z tytułu praw pokrewnych.

Google zobowiązał się w 2022 r. do stosowania europejskiego mechanizmu wynagrodzeń dla mediów internetowych. Chodzi też o wykorzystywanie treści medialnych w czatbocie IA Gemini – informuje „Le Figaro”. Według Reutersa do szkolenia czatbota wykorzystywane były treści od wydawców i agencji prasowych, mimo że nie były one o tym informowane.

Google nie dzieli się zyskami

Według Urzędu sumy przekazywane przez Google’a wydawcom były nieproporcjonalne w stosunku do czerpanych przez ten koncern zysków pośrednich. Uznano ponadto, że Google zbyt późno przekazał niektórym wydawcom szczegóły dotyczące metodologii wyliczania należnych sum.

Jest to już kolejna grzywna wymierzona przez francuski Urząd ds. Konkurencji Google’owi odnośnie do praw pośrednich. W 2021 r. nakazano koncernowi zapłacić 500 mln euro.

Google zawarł dotąd porozumienia z blisko 450 wydawcami prasy i agencjami informacyjnymi we Francji. (PAP)

mw/ akl/