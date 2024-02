Komisja Europejska podała w czwartek, że zatwierdziła pomoc publiczną państw członkowskich, w tym Polski, w wysokości 6,9 mld euro na projekty infrastrukturalne, mające na celu zwiększenie dostaw wodoru ze źródeł odnawialnych.

KE oczekuje, że zwiększenie dostawy wodoru odnawialnego zmniejszy zależność od gazu ziemnego i pomoże w osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Projekt o nazwie IPCEI Hy2Infra został przygotowany i zgłoszony wspólnie przez siedem państw członkowskich: Francję, Niemcy, Włochy, Holandię, Polskę, Portugalię i Słowację.

Państwa członkowskie zapewnią do 6,9 mld euro w ramach finansowania publicznego, co ma ściągnąć z rynków 5,4 mld euro w postaci inwestycji prywatnych. W projekcie wezmą udział 32 przedsiębiorstwa prowadzące działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim, w tym firmy małe i średnie.

Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości zostanie zrealizowanych kilka projektów, przy czym uruchomienie wielkoskalowych elektrolizerów ma nastąpić w latach 2026–2028, a rurociągów – w latach 2027–2029, w zależności od obszaru geograficznego. Całkowite zakończenie projektów zaplanowano na rok 2029, przy czym terminy różnią się w zależności od projektów i firm.

IPCEI Hy2Infra - to trzeci taki projekt dotyczący, zwiększenia dostaw wodoru. Komisja zatwierdziła 15 lipca 2022 r. IPCEI Hy2Tech, który koncentruje się na rozwoju technologii wodorowych dla użytkowników końcowych. IPCEI Hy2Use został zatwierdzony 21 września 2022 r. i skupia się na zastosowaniach wodoru w sektorze przemysłowym. Hy2Infra dotyczy inwestycji infrastrukturalnych, które nie są objęte dwoma pierwszymi.​

"W ramach tego IPCEI zostaną utworzone pierwsze regionalne klastry infrastruktury w kilku państwach członkowskich i przygotują grunt pod przyszłe połączenia międzysystemowe w całej Europie, zgodnie z europejską strategią w zakresie wodoru. Wesprze to rozwój rynku dostaw wodoru ze źródeł odnawialnych i przybliży nas o krok do uczynienia z Europy pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r." - powiedziała wiceszefowa KE Margrethe Vestager.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

