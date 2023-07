Ambasador Chin w USA Xie Feng spotkał się w środę z przedstawicielem Pentagonu odpowiedzialnym za sprawy Azji Ely'em Ratnerem, by omówić "szereg międzynarodowych i regionalnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa", w tym sprawę Tajwanu - poinformował w krótkim oświadczeniu resort obrony USA.

"Ratner podkreślił zaangażowanie Departamentu (obrony) w utrzymanie otwartych linii komunikacji wojskowej między Stanami Zjednoczonym a ChRL" - przekazał rzecznik Pentagonu Martin Meiners. Rozmowa trwała ok. 90 minut.

W oświadczeniu wydanym w czwartek rano ambasada ChRL w Waszyngtonie poinformowała, że Xie wezwał USA do "spotkania się z Chinami w połowie drogi", aby stopniowo przywracać stosunki między dwoma krajami i ich siłami zbrojnymi na właściwe tory.

"Zdrowe i stabilne relacje między Chinami a Stanami Zjednoczonymi leżą we wspólnym interesie obu krajów" - oświadczył Xie na spotkaniu z Ratnerem. Zwrócił się także do strony amerykańskiej o podjęcie działań w celu "usunięcia przeszkód (w relacjach), poradzenia sobie z różnicami, ostrożnego podejścia do Tajwanu i innych ważnych i drażliwych kwestii".

Yun Sun z ośrodka analitycznego Stimson Center oceniła, że rozmowa była "dość niespotykanym" wydarzeniem.

"Ambasador Chin rzadko spotyka się z wyższymi przedstawicielami Departamentu Obrony USA" - przekazała analityczka w rozmowie z agencją Reutera. "Sugeruje to, że Chiny starają się przynajmniej odpowiedzieć na obawy USA, ale rzeczywisty postęp nadal wymaga czasu i negocjacji" - dodała. (PAP)

kjm/ ap/