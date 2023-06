Oczekiwany przez Ukrainę wynik szczytu NATO w Wilnie to zaproszenie do członkostwa w Sojuszu według uproszczonej procedury – powiedział w poniedziałek Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

„Stanowisko Ukrainy jest takie, że oczekiwany przez nas rezultat to otrzymanie na szczycie w lipcu zaproszenia do członkostwa według uproszczonej procedury. Ważne jest to, że chcielibyśmy usłyszeć wyraźny sygnał, który potwierdziłby drogę Ukrainy do członkostwa w Sojuszu” – mówił Jermak w podczas briefingu dla niemieckich mediów.

Ocenił przy tym, że kontynuowanie tylko tradycyjnej polityki „otwartych drzwi” byłoby złym sygnałem dla Rosji.

„Mamy świadomość, że w warunkach dużej wojny nie da się wskazać dokładnej daty. Ale to stanie się możliwe, gdy zostanie rozwiązana sytuacja bezpieczeństwa” – mówił najbliższy współpracownik prezydenta Zełenskiego.

W briefingu uczestniczył również były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen, który wyraził opinię, że podczas szczytu w Wilnie Ukraina powinna otrzymać zarówno gwarancje bezpieczeństwa, jak i sygnał o perspektywach członkostwa. (PAP)

