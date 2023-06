Fakt, że światowe media poświęcają więcej uwagi katastrofie łodzi Titan, w której zginęło pięć osób, niż śmierci około 700 migrantów na wodach u wybrzeży Grecji, jest nie do zaakceptowania - ocenił w czwartek były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama.

"Pomyślmy o tym, co dzieje się w tym tygodniu. Mamy do czynienia z potencjalną tragedią łodzi podwodnej (Titan), która jest relacjonowana minuta po minucie na całym świecie. Jest to zrozumiałe, ponieważ wszyscy chcemy, żeby ci ludzie zostali uratowani i modlimy się o to. Niemniej, fakt, że poświęca się temu więcej uwagi niż 700 osobom, które zatonęły, jest nieakceptowalny" - przyznał Obama podczas konferencji w Atenach, zorganizowanej przez Stavros Niarchos Foundation (SNF).

Wypowiedź byłego polityka przytoczył brytyjski dziennik "Guardian". Obama mówił w czwartek o "potencjalnej" tragedii Titana, ponieważ los członków załogi tej jednostki nie był wtedy jeszcze znany.

Prawdopodobnie setki osób zginęły 14 czerwca w wypadku łodzi rybackiej przewożącej migrantów, która przewróciła się na Morzu Śródziemnym u południowych wybrzeży Grecji. Rzecznik greckiego rządu Ilias Siakantaris powiadomił, że według niepotwierdzonych informacji na pokładzie znajdowało się 750 osób.

"To jedna z największych tragedii na Morzu Śródziemnym od dekady" - oceniła Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM).

Znalezione w pobliżu wraku Titanica szczątki łodzi podwodnej Titan wskazują na implozję tej jednostki - poinformował w czwartek dowódca 1. Dystryktu Straży Wybrzeża USA (USCG) kontradmirał John Mauger. Wcześniej o śmierci pięciu osób na pokładzie Titana powiadomił operator łodzi, firma OceanGate. W katastrofie zginęli dyrektor wykonawczy OceanGate Stockton Rush, jeden z najbogatszych Pakistańczyków Shahzada Dawood i jego syn Suleman, brytyjski miliarder i podróżnik Hamish Harding oraz francuski nurek Paul-Henry Nargeolet.

OceanGate oferowała turystom i podróżnikom podróże do wraku Titanica na pokładzie Titana od 2021 roku. Łódź straciła łączność z kanadyjskim statkiem Polar Prince 18 czerwca po 105 minutach od rozpoczęcia schodzenia na dno na głębokość 4 km.

Barack Obama sprawował funkcję prezydenta USA w latach 2009-17. (PAP)

