Rywalizację o Egipt, jedno z najważniejszych państw Bliskiego Wschodu, zdaje się wygrywać Rosja. Chodzi nie tylko o doniesienia z poniedziałkowego „Washington Post”, jakoby administracja w Kairze przymierzała się do potajemnego wysłania do Rosji 40 tys. pocisków, najpewniej Sakr 45, kompatybilnych z rosyjskimi zestawami Grad. Najludniejsze państwo arabskie przystąpiło właśnie do budowanego wokół zrzeszającej także Rosję grupy BRICS Nowego Banku Rozwoju, zastępuje ukraińskich dostawców pszenicy rosyjskimi i rozmawia z tamtejszymi kolejami o ogromnych projektach infrastrukturalnych.