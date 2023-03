Siłom rosyjskim najprawdopodobniej udało się posunąć do przodu w północno-zachodniej i zachodniej części Bachmutu, a także na północny zachód od miasta – pomiędzy Bohdaniwką i Chromowym – przekazuje ISW w najnowszym raporcie.

Prawdopodobnie Rosjanom udało się także przesunąć na zachód od Krasnohoriwki (w rejonie Awdijiwki) i zająć Stepowe.

„Siły rosyjskie prawdopodobnie zwiększają tempo operacji na północ od Awdijiwki, by stworzyć warunki do okrążenia miejscowości i – jak wynika z doniesień – angażują większą liczbę jednostek lotniczych dla wsparcia tych operacji” – pisze ISW.

Odnotowując nasilenie rosyjskich ataków, ISW przypomina, że w ostatnim czasie ta taktyka doprowadziła do dużych strat. Prawdopodobnie miała ona na celu odciągnięcie ukraińskich sił obrony z innych odcinków frontu.

Think tank ocenia, że Rosjanom trudno będzie utrzymać narzucone tempo ataków.

„Według ISW rosyjska wiosenna ofensywa prawdopodobnie zbliża się do wygaśnięcia i rosyjskie siły mogą intensyfikować działania po to, by uzyskać choćby niewielkie zdobycze terenowe przed utratą inicjatywy” – piszą analitycy.

Amerykański ośrodek analityczny odnotowuje również, że szef Grupy Wagnera zdołał utrzymać wpływ na władze regionalne w Kraju Krasnodarskim, m.in. rozstrzygając na swoją korzyść spór z lokalnymi urzędnikami o grzebanie bojowników Wagnera na tamtejszych cmentarzach.

rsp/ mal/