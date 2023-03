Jak twierdzą włoskie media, za pogróżkami pod adresem ministra obrony ma stać były premier i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Reklama

Zauważa się, że wiadomość o nagrodzie została ujawniona kilka dni po tym, gdy minister Crosetto powiedział, że znaczny wzrost napływu migrantów do Włoch to rezultat strategii "wojny hybrydowej", prowadzonej przez grupę Wagnera. Hipotezę tę potwierdzili także inni politycy koalicji rządowej.

Sam minister Crosetto napisał na Twitterze: "Codziennie krążą informacje, mniej lub bardziej wiarygodne, mniej lub bardziej miłe, które ten, kto zajmuje się bezpieczeństwem Republiki, ma obowiązek zweryfikować, pogłębić i, jeśli to konieczne, zwalczać".

Reklama

"Publiczne mówienie o tym nie służy i nikomu nie pomaga"- ocenił minister obrony.

Szef dyplomacji, wicepremier Włoch Antonio Tajani powiedział w telewizji RAI, odnosząc się do wiadomości o nagrodzie: "To niedopuszczalne, jesteśmy między tym, co śmieszne, a co jest kryminalne".

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

sw/ zm/