Nie ze strony wiceprezydent Kamali Harris, o której ambicjach sięgających Gabinetu Owalnego mówiło się głośno dwa, trzy lata temu. Entuzjazm dość szybko jednak opadł, gdy weszła do Number One Observatory Circle (waszyngtońska rezydencja wiceprezydenta). Biden oddelegował Kalifornijkę m.in. do niewdzięcznej sprawy migracji na południowej granicy, na czym trudno zbić jakąkolwiek popularność. Później dochodziło do sporów w gronie jej doradców, musiała mierzyć się z zarzutami o niekompetencję. Z pewnością Harris nie pomaga też to, że jako wiceprezydent musi mocno angażować się w sprawy międzynarodowe, które nie są jej najsilniejszą stroną. W rezultacie poparcie dla zastępczyni prezydenta oscyluje obecnie wokół bardzo niskich 40 proc.