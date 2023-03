Oprócz tego Blinken zobowiązał się do przekazania dodatkowych 20 mln dol. na inicjatywę, której celem jest m.in. dywersyfikacja dróg handlowych w Azji Środkowej. Rok temu Amerykanie przeznaczyli na ten fundusz 25 mln dol. Zgodnie z amerykańską narodową strategią bezpieczeństwa z 2022 r. Azja Środkowa to region otoczony „bezpośrednim zagrożeniem dla wolnego i otwartego systemu międzynarodowego”, stwarzanym nie tylko przez Rosję, lecz także przez Chiny. Tokajew do tej pory nie skrytykował bezpośrednio Moskwy za wojnę, a na początku 2022 r., gdy uliczne protesty zagroziły jego władzy, Rosja wsparła go, wysyłając do Kazachstanu wojska w ramach kontyngentu Organizacji Porozumienia o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ). Latem kazachski przywódca w obecności Władimira Putina na Forum Ekonomicznym w Petersburgu zapowiedział, że Astana nie uzna kontrolowanych przez Moskwę samozwańczych republik ludowych w Doniecku i Ługańsku, które później zostały zaanektowane przez Rosję.