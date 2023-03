"Niestety ostrzały nasiliły się w ciągu trzech tygodni. Można powiedzieć, że wczoraj (tj. 2 marca) padł smutny rekord: 27 ostrzałów, ponad 170 pocisków z różnej broni - czołgów, moździerzy, artylerii i wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych" - oświadczył p.o. szefa władz obwodu sumskiego Taras Sawczenko.

Dodał, że nie było ofiar śmiertelnych ani rannych w wyniku czwartkowych ostrzałów, ale systematycznie uszkadzana jest infrastruktura regionu, np. budynki mieszkalne czy sklepy.

Według niego przyczyn intensyfikacji ostrzałów może być kilka.

"Zaostrzyły się one gdzieś miesiąc temu, gdy zaczęły się nasilać działania bojowe na wschodzie. Jedną z przyczyn tych ostrzałów jest chęć zatrzymania części ugrupowań naszych wojsk na granicy z obwodem sumskim. Dopuszczam też możliwość, że w wyniku wczorajszego incydentu agresor tworzy pewien obraz dla kanałów propagandowych" - powiedział Sawczenko.

Gubernator obwodu briańskiego oznajmił w czwartek, że na teren rejonu (powiatu) klimowskiego przeniknęła grupa "ukraińskich dywersantów". Według niego zginęła jedna osoba, a jedno dziecko doznało obrażeń. Przekazy lokalnych mediów rosyjskich były wzajemnie sprzeczne – informowano o ataku na szkolny autobus, prywatny samochód, wzięciu zakładników itd. Po kilku godzinach państwowe media zamknęły temat, informując, że "dywersanci nie wykazują już aktywności". Strona ukraińska nazwała całe zdarzenie "celową prowokacją" Rosji.

Później Rosyjski Korpus Ochotniczy, walczący na Ukrainie, oznajmił, że to jego bojownicy dokonali nalotu w obwodzie briańskim, aby "pokazać rodakom, że jest nadzieja, że wolni Rosjanie z bronią w ręku mogą walczyć z reżimem".

Rosyjski Korpus Ochotniczy, to utworzona latem 2022 r. formacja rosyjskich ochotników, którzy od 2014 r. walczą za Ukrainę. Część czyniła to w pułku „Azow”, znanym m.in. z bitwy o Mariupol, która trwała od 24 lutego do 20 maja 2022 roku. Rosyjski Korpus Ochotniczy wchodzi w skład Legionu Międzynarodowego Wojsk Obrony Terytorialnej Ukrainy.

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu Andrij Jusow nazwał sytuację w obwodzie briańskim "kontynuacją tranformacji Rosji, jej oczyszczania i uwalniania od putinowskiej dyktatury". (PAP)

