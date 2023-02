Zimowa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odbędzie się dziś i jutro, jednak nie wiadomo ostatecznie, w jakim składzie będą obradować parlamentarzyści. OBWE zrzesza bowiem 56 państw, a w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego uczestniczy 323 posłów. Wśród nich są także posłowie do rosyjskiej Dumy, ponieważ Rosja nie została zawieszona w prawach członka organizacji. W styczniu tego roku sekretarz generalny organizacji Helga Schmid krytycznie odniosła się do możliwości wykluczenia Rosji z prac OBWE, stwierdzając, że ma to sens z uwagi na utrzymanie kanałów dyplomatycznych.