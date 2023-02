Od tej pory odwiedziny i rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który dla Zachodu stał się ikoną walki o wolność, na stałe wpisały się do kalendarzy przywódców wolnego świata. Wśród nich byli przedstawiciele wszystkich państw UE poza Cyprem i Maltą oraz NATO poza Islandią i Macedonią Północną (które przysłały szefów dyplomacji). Prezydent i premier Polski odwiedzali Ukrainę ośmiokrotnie, Litwini - pięciokrotnie, zaś kolejni premierzy Wielkiej Brytanii - czterokrotnie. Niektóre wizyty były związane z konkretnymi, ważnymi zadaniami. Premier Boris Johnson w kwietniu przekonywał partnerów, by nie szli na daleko idące ustępstwa w rokowaniach pokojowych z Kremlem (które ze względu na Buczę i tak zostały zamrożone), a prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan sprawdzał w sierpniu we Lwowie, czy wynegocjowane dzięki pośrednictwu Ankary porozumienia o odblokowaniu eksportu zbóż drogą czarnomorską mogą zostać wykorzystane do dalszych pertraktacji.