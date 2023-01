Prawo w Szwajcarii jest jasne, ustawa o materiałach wojennych zakazuje bezpośredniego eksportu broni wyprodukowanej w alpejskim kraju do stron toczących wojnę oraz transferu jej przez państwo trzecie. To dlatego Niemcy w ubiegłym roku nie mogły przesłać Ukraińcom ponad 12 tys. sztuk wyprodukowanej w Szwajcarii amunicji do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, podobno bardzo skutecznych wobec irańskich dronów. Według doniesień gazety „Neue Zürcher Zeitung” rząd RFN dwukrotnie występował o taką zgodę w Bernie, ale nic nie wskórał.