Standardowe pełne szkolenie z obsługi patriotów w czasie pokoju – niezależnie czy wojskowych amerykańskich, czy spoza Stanów Zjednoczonych – trwa około roku. Ze względu na wojenne okoliczności Pentagon chce, by tym razem nie zabrało aż tyle czasu, przedstawiciele resortu obrony informują o „kilku miesiącach”. – Amerykanie mówią, że zamierzają skrócić czas szkolenia. O ile to też zależy od strony ukraińskiej. Na pewno jednak nie na tyle, by ograniczyć możliwości ukraińskie na polu bitwy. Kilka miesięcy to może być równie dobrze osiem miesięcy, ale także mniej niż pół roku – mówi DGP Mateusz Piotrowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).