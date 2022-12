Droga do wspólnej waluty została otwarta w połowie stycznia, a do strefy Schengen niespełna miesiąc temu. To ukoronowanie proeuropejskiego kursu obranego przez premiera Andreja Plenkovicia, kierującego rządem od 2016 r. Prezydentem była wówczas (do 2020 r.) proeuropejska Kolinda Grabar-Kitarović. Obok Plenkovicia architektem sukcesu doprowadzenia do końca projektu przystąpienia do strefy euro jest także prezes Chorwackiego Banku Narodowego – Boris Vujčić.