Komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson poinformowała w czwartek, że Rumunia uzyskała poparcie 26 państw, a Bułgaria 25. Według naszych informacji Austria była przeciwna włączeniu do Schengen zarówno Bułgarii, jak i Rumunii, a dodatkowo Holandia nie chciała się zgodzić na zielone światło dla Bułgarii. Austriackie władze argumentują swój sprzeciw wzrostem liczby migrantów, którzy przybywają do UE przez Bałkany. Według danych Frontexu od stycznia do listopada tego roku 281 000 osób przekroczyło bez właściwych dokumentów na Bałkanach granicę, z czego według szacunków prawie 80 proc. osób przedostało się do Niemiec i Belgii. Z kolei o azyl – według ostatnich danych z sierpnia tego roku - wystąpiło po raz pierwszy ponad 77 tys. osób, czyli o 11 tys. więcej niż miesiąc wcześniej.