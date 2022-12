BiH na akces będzie musiała jednak poczekać. Horyzont czasowy to od kilku do nawet kilkunastu lat, ale wiele będzie zależało również od rozwoju sytuacji w Ukrainie. Choć urzędnicy z Brukseli oficjalnie nie łączą wojny z integracją z Bałkanami Zachodnimi, to w nieoficjalnych rozmowach właśnie zagrożenie ze strony Rosji jest traktowane jako motor napędzający integrację. – Nie wiemy, ile potrwa pełna droga do członkostwa Bośni i Hercegowiny. W obliczu zagrożenia ze strony Rosji liczymy na dobrą współpracę, ale wszystkie warunki formalne i prawne władze kraju będą musiały spełnić, zanim uruchomimy dalsze etapy rozszerzenia – mówi nam jeden z dyplomatów. A te warunki to m.in. 14 priorytetów, które KE wyznaczyła Sarajewu w maju 2019 r. W grudniu tego samego roku zostały one zatwierdzone przez państwa członkowskie i teraz to one będą stanowić podstawę do rozliczania władz bośniackich z realizacji zobowiązań. Większość zakłada reformy administracji publicznej i dodatkowe gwarancje przestrzegania praw podstawowych i zasad praworządności.