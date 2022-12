Do wprowadzenia daniny z minimalną stawką 15 proc. – rozwiązanie zostało wypracowane w ramach OECD – zobowiązało się 140 państw. Celem jest sprawiedliwe opodatkowanie wielkich korporacji, głównie z sektora nowych technologii. Z racji tego, że jest to nowa forma podatku, to UE musi przyjąć ją jednomyślnie, za zgodą wszystkich państw członkowskich. W pierwszej połowie roku blokowała go Polska, a w lipcu wprowadzenie go wstrzymał Budapeszt. Węgry ponowiły swoje weto podczas wtorkowych rozmów ministrów finansów.