Sprawcą zamieszania wokół rozmów Macrona z Bidenem jest IRA, czyli Inflation Reduction Act – amerykański pakiet o wartości prawie 400 mld dolarów skierowany do przedsiębiorstw, które będą lokować swoją produkcję na terenie Stanów Zjednoczonych i prowadzić ekologiczne inwestycje. Według UE pakiet mógłby doprowadzić do znaczącego spadku amerykańskiego zaangażowania kapitałowego, na czym ucierpiałyby europejskie gospodarki.

Szczególnie głośno protestowali przywódcy Niemiec i Francji z uwagi na branżę motoryzacyjną, w której do 2035 r. musi wydarzyć się prawdziwa rewolucja przez całkowite odejście od sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Podczas gdy KE konsultuje szanse na realizację tego planu, państwa członkowskie zabiegają o wsparcie swoich zielonych inwestycji wszelkimi możliwymi drogami. Z drugiej strony Paryż i Berlin twierdziły, że IRA to nic innego jak dyskryminacja zagranicznych przedsiębiorstw i zagroziły nową „wojną handlową”, czyli wyścigiem o subsydia. W odpowiedzi na nawoływania amerykańskiej administracji, żeby kupować produkty i towary amerykańskie ukuto nawet hasło „Kupuj europejskie”, a Macron domagał się nawet stworzenia specjalnego rozwiązania legislacyjnego.

Na fali transatlantyckich przepychanek o powstające programy subsydiów europejskie media i instytucje nie omieszkały przypomnieć o przygotowywanym przez Komisję Europejską nowym Europejskim Funduszu Suwerenności. Zapowiedziała go 14 września szefowa KE Ursula von der Leyen w trakcie swojego corocznego orędzia o stanie Unii. - Będę naciskała na stworzenie nowego Europejskiego Funduszu Suwerenności. Zadbajmy o to, aby przyszłość przemysłu była tworzona w Europie – mówiła wówczas w Parlamencie Europejskim.

We wrześniu pomysł stworzenia takiego funduszu był głównie pokłosiem pandemii COVID-19 i kryzysu, do którego doszło przed ponad rokiem na skutek przerwanych łańcuchów dostaw. Dziś fundusz ma także wesprzeć europejskie gospodarki w walce z inflacją na wzór amerykańskiego IRA i wzmocnić kontynentalny przemysł na wypadek potencjalnych nowych kryzysów. Kluczową rolę mają w nim także odegrać te inicjatywy, które będą wspierać zieloną i cyfrową transformację UE

Jeśli Bruksela zdecyduje się na finansowanie go z dochodów budżetowych, wówczas będzie musiała znacząco przebudować strukturę wieloletnich ram finansowych, natomiast w przypadku pozyskiwania pieniędzy na rynkach kapitałowych może napotkać na opór „oszczędnych państw”, jak Holandii oraz chociażby Niemiec, które wielokrotnie krytycznie odnosiły się do zaciągania nowych pożyczek przez „27”.

Na razie jednak wygląda na to, że bojowe nastroje europejskich liderów zmiękczyły nieco prezydenta Joe Bidena, który po spotkaniu z Emmanuelem Macronem powiedział, że do IRA można wprowadzić poprawki odpowiadające na wątpliwości państw europejskich. Zasugerował przy tym, że „sojusznicy” Stanów Zjednoczonych, z którymi nie została podpisana umowa handlowa (jak w przypadku państw UE) mogliby otrzymać takie same wyjątki jak państwa, które mają umowę podpisaną (Kanada i Meksyk). W ten sposób europejskie firmy mogłyby również inwestować za Atlantykiem.