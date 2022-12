We wtorek policjanci ubrani w kombinezony mające chronić przed zakażeniem koronawirusem spacyfikowali wystąpienia w Kantonie. Część demonstrantów zatrzymano. Australijski Instytut Polityki Strategicznej wylicza, że od soboty do poniedziałku w 22 miastach ChRL doszło do 43 antyrządowych protestów . Na zdjęciu wtorkowe wystąpienia w Hongkongu, podczas których studenci pochodzący z Chin właściwych wznosili białe kartki symbolizujące niezadowolenie.