Według resortu od początku 2022 roku na Ukrainie zarejestrowano 200 409 związków małżeńskich. Tylko w Kijowie pobrało się 19 669 par i urodziło się 11 304 dzieci, a w całym kraju na świat przyszło ich 183 105.

W przypadku liczby zawieranych małżeństw jest to to tendencja wzrostowa. Przytoczono dane za okres marzec-październik 2021 roku, gdy na Ukrainie pobrały się 163 644 pary, oraz za analogiczny okres br., kiedy to w związek małżeński wstąpiło 169 775 par. Jednocześnie zmalała liczba rozwodów: z 78 861 w 2021 r. do 56 974 w 2022 r. – napisała Ukrainska Prawda.

„Życie toczy się dalej – pomimo wojny i kłopotów, pomimo daremnych wysiłków wroga, który chce nas złamać i zniszczyć jako naród” – napisało ministerstwo, cytowane przez portal. (PAP)