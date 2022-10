"Według naszych danych przeciwnik całkowicie opuścił miejscowości: Czariwne i Czkałowe, a z Berysławia ewakuowano oficerów i personel medyczny" - głosi komunikat sztabu opublikowany w sobotę wieczorem.

Dodano w nim, że nasilają się przypadki ograbiania miejscowych mieszkańców przez wyjeżdżających Rosjan. Do coraz liczniejszych takich incydentów dochodzi w głównym mieście obwodu - Chersoniu. Rosjanie zabierają mieszkańcom samochody i usiłują przejechać na drugą stronę Dniepru przeprawą promową.

W obwodzie chersońskim, przylegającym do anektowanego przez Rosję Krymu, trwa kontrofensywa sił ukraińskich. W czwartek pojawiły się doniesienia, że rosyjscy okupanci przemieszczają sprzęt wojskowy i skład osobowy z prawego na lewy brzeg Dniepru na tle niedawnych sukcesów ukraińskich sił zbrojnych. Ukraiński sztab generalny podał wcześniej w sobotę, że siły rosyjskie przygotowują okupowany Chersoń do walk ulicznych. Jak przekazano, miasto opuściła duża część mieszkańców, a wojskowi przebierają się w cywilne ubrania i przenoszą do opuszczonych mieszkań.(PAP)

