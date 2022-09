Choć propozycje dotyczące mechanizmu solidarnościowego w kontekście migracji dyskutowane są od momentu ich przedstawienia przez KE w 2020 r., to realna szansa ich przyjęcia – niezależnie od tego, jakie miejsce znajdą w pakcie propozycje czeskie – to pierwsza połowa 2024 r. W minionym tygodniu PE porozumiał się z przedstawicielstwami przy UE Czech oraz następnych w kolejce do prezydencji: Szwecji, Hiszpanii i Belgii, żeby nowy Pakt o migracji i azylu został uzgodniony i zatwierdzony przez „27” do lutego 2024 r. oraz przyjęty do porządków prawnych do maja tego samego roku, kiedy to zaplanowane są najbliższe wybory do PE. W Brukseli pojawiają się jednak pytania o to, jak do reformy podejdzie nowy szwedzki rząd, który – jak wskazują na to wyniki – będzie składał się z prawicowych partii postulujących zmniejszenie napływu migrantów do Europy.