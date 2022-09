Rozpoczęty we wtorek ukraiński kontratak w obwodzie charkowkim doprowadził do załamania się frontu przeciwnika i przerodził się w pełnowartościową kontrofensywę. W efekcie, jak ocenia amerykański Institute for the Study of War, Ukraińcy odzyskali co najmniej 3000 km kw. terytoriów. To więcej, niż udało się zająć Rosji od kwietnia. Obok wojskowego działania ukraińskie mają też cel polityczny. Przejęcie inicjatywy miało zmotywować partnerów do większej pomocy wojskowej, o której rozmawiano w czwartek w amerykańskiej bazie w Ramstein.