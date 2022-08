Władze w Ankarze zmierzają do normalizacji stosunków z reżimem Baszara al-Asada. – Nie można całkowicie zrezygnować z dialogu politycznego między państwami – mówił prezydent Recep Tayyip Erdoğan, sygnalizując złagodzenie retoryki wobec syryjskiego przywódcy. Ankara zerwała stosunki dyplomatyczne z administracją al-Asada na początku wojny domowej w Syrii, a Erdoğan jeszcze do niedawna należał do najostrzejszych krytyków reżimu i czołowych sojuszników części zbrojnej opozycji.