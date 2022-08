Napaść na Ukrainę postawiła Wiedeń w trudnej sytuacji, bowiem Austria z racji swojego położenia należy do krajów najbardziej uzależnionych od tamtego kierunku. Choć rząd kanclerza Karla Nehammera od początku potępiał wojnę i publicznie deklarował solidarność z Kijowem oraz unijnymi sankcjami , to jednocześnie miał nadzieję, że rosyjskie dostawy gazu do Europy zostaną utrzymane. Tak się nie wydarzyło, a z informacji OMV wynika, że dostawy rosyjskiego gazu do Austrii obecnie ok. 50-60 proc. przepływów, które wcześniej ustalono w kontraktach. Nic więc dziwnego, że Wiedeń zaostrza kurs wobec Kremla.