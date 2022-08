O inwigilacji smartfonów za pomocą narzędzi szpiegowskich informował szeroko w ubiegłym roku kanadyjski ośrodek Citizen Lab. Wówczas uwaga skupiała się na oprogramowaniu Pegasus stworzonym przez izraelską firmę NSO Group, która sprzedała je do przynajmniej kilku państw członkowskich Unii Europejskiej. Jednak to niejedyne narzędzie szpiegowskie stosowane przez służby „27”. Także w przypadku Predatora drogi prowadzą do Izraela.