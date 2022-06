Władze lokalne ponawiająktóra jest coraz trudniejsza, ponieważ są ostrzeliwane także drogi prowadzące z miasta w stronę obwodu donieckiego. Według szacunkowych danych w ostrzeliwanym stale Lisiczańsku wciąż pozostaje ok. 10 proc. mieszkańców. – Każdy, kto się jeszcze waha, musi zrozumieć, że następnym razem będzie jeszcze trudniej wyjechać. Nie traćcie szansy – prosił szef obwodowej administracji Serhij Hajdaj. Jak podał „Le Monde”, prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział podczas zamkniętego wideowystąpienia do liderów grupy G7, że chciałby zakończyć wojnę przed zimą, ale do tego potrzebuje zwiększonych dostaw broni z Zachodu. Szef wywiadu wojskowego Kyryło Budanow w rozmowie z „Financial Timesem” powiedział zaś, że „Rosjanie będą się bić do końca”, ponieważ uznanie, że nie zdołali pokonać Ukrainy, może oznaczać „krach ich państwowości”. Budanow dodał, że chociaż siły agresora są zdemoralizowane, to nie należy żywić nadziei, że wycofają się z zajętych obszarów Ukrainy, stanowiących obecnie 20 proc. państwa.