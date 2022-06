W dniu posiedzenia premier położył nacisk na eksponowanie swoich osiągnięć. Na Twitterze nie przekonywał do opowiedzenia się po jego stronie. Informował za to o wczorajszej rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i opublikował kilka wpisów o pomocy dla pogrążonego w wojnie kraju. Jego zwolennicy twierdzą, że to właśnie działania, jakie podejmował w związku z agresją Rosji na Ukrainę, powinny przesądzić o zachowaniu stanowiska. – Dziś wieczorem zagłosuję na Borisa. Premier podjął słuszne decyzje w sprawie brexitu i pandemii. Teraz musimy skupić się na obronie Ukrainy, wyrównywaniu poziomu życia i generowaniu wzrostu gospodarczego. Musimy zjednoczyć się za Borisem, aby sprostać tym wyzwaniom – pisał na Twitterze Michael Gove, były minister w rządach konserwatystów i obecny kanclerz Księstwa Lancaster w gabinecie Johnsona.