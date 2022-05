We Włoszech doszło w środę do ataku hakerskiego na strony internetowe Senatu i Sztabu Generalnego sił zbrojnych oraz innych instytucji. Przyznała się do niego grupa Killnet, która według ekspertów - jak podkreśla agencja Ansa - powiązana jest z siłami zbrojnymi Rosji.

Reklama Sprawcy ogłosili na kanałach jednego z komunikatorów, że jest to "atak na Włochy". Wśród zaatakowanych instytucji jest zajmujący się technologią Instytut Studiów Zaawansowanych z miasta Lukka oraz Krajowy Instytut Służby Zdrowia. Reklama Łącznie zaatakowanych zostało siedem instytucji. Strona Senatu Włoch zaczęła wieczorem działać, a przewodnicząca izby wyższej parlamentu Maria Elisabetta Alberti Casellati napisała na Twitterze, że nie wyrządzono tam żadnych szkód. Cyberataki w Rumunii. Sprawcy żądają wstrzymania dostaw broni na Ukrainę Zobacz również Wyjaśniła, że zaatakowana została zewnętrzna sieć. Dodała zarazem: "To poważne incydenty, których nie można lekceważyć. Będziemy dalej zachowywać czujność". Do pracy przystąpiła krajowa agencja ds. cyberbezpieczeństwa, by przywrócić funkcjonowanie stron. Strona Sztabu Generalnego sił zbrojnych, jak wyjaśniono, jest nieczynna z powodu planowanych prac. Zaatakowano też profil na Instagramie deputowanej Forza Italia Marty Fasciny, partnerki byłego premiera Silvio Berlusconiego. (PAP)