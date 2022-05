Ukraińcy uważają, że Moskwa chce osiągnąć wyrazisty sukces polityczny przed 9 maja. Może to być opanowanie całego terytorium obwodów donieckiego i ługańskiego lub – co bardziej realne – stłumienie oporu w Mariupolu. Rosjanie kontynuują szturm zakładów Azowstal. Wczoraj wdarli się do kombinatu. Na jego terenie trwają ciężkie walki. Z kolei jeden z wtorkowych ataków rakietowych – ten o niesprecyzowanym w oficjalnych komunikatach celu – przeprowadzono w regionie miasta Arcyz. To Budziak, odizolowany od reszty kraju region na południowo-zachodnim krańcu Ukrainy, do którego przed inwazją można było dotrzeć mostem przez Zatokę bądź transgraniczną szosą przez mołdawską Palancę. Most został zniszczony trzykrotnym atakiem rakietowym, co uznano za część możliwych przygotowań do rosyjskiego desantu w Budziaku lub ataku od strony separatystycznego Naddniestrza. – Obecnie nie widzimy większego zagrożenia ze strony Naddniestrza, choć stale monitorujemy sytuację – mówi DGP rzecznik resortu obrony płk Ołeksandr Motuzianyk. – Jednak stacjonujące tam oddziały rosyjskie zostały postawione w stan pełnej gotowości pokojowej – przyznaje.