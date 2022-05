Wczoraj nad ranem w Mińsku zmarł Stanisłau Szuszkiewicz, pierwszy przywódca niepodległej Białorusi, sygnatariusz porozumień białowieskich z grudnia 1991 r., na mocy których rozwiązano Związek Radziecki. Był wybitnym fizykiem, słabszym politykiem, pryncypialnym przeciwnikiem rządów Alaksandra Łukaszenki. Ludzie, którzy go znali, opisują go jako porządnego człowieka, gawędziarza.

Od 1971 r. kierował katedrą fizyki jądrowej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (BDU). Tak opowiadał o awarii w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 r.: – Studentka badała poziom promieniowania w ramach zajęć. Pokazała wyniki. Wykładowczyni ją wyśmiała, mówiąc, że są niemożliwe. Ale ponowne badanie potwierdziło te rezultaty – wspominał w 2017 r. w rozmowie z DGP. – Dla wszystkich było jasne, że to skażenie z Czarnobyla, że wybuchł reaktor. Wiedzieliśmy to na podstawie kierunku wiatru. Wezwano mnie do partii. „Co wy tam tak panikujecie?” – zapytano. – Powiedziałem, że mogą mnie uczyć, jak działać politycznie, ale niech mnie nie uczą, czym jest fizyka jądrowa – dodawał.

W 1990 r. dostał się do parlamentu jako kandydat wysunięty przez BDU. Związał się z deputowanymi wspierającymi reformy. Stanął na czele Klubu Demokratycznego. Został zastępcą szefa Rady Najwyższej, a w sierpniu 1991 r., po moskiewskim puczu Giennadija Janajewa, jej przewodniczącym. Wówczas ta funkcja była równoznaczna z kierowaniem republiką, więc gdy Białoruś stała się niepodległym państwem, Szuszkiewicz okazał się jej pierwszym przywódcą. Wspierał stopniową białorutenizację kraju i przywrócenie tradycyjnych symboli narodowych. Był wówczas u szczytu popularności; według sondaży na początku 1992 r. popierała go połowa Białorusinów.

Szuszkiewicz przeszedł do opozycji, w latach 1998–2018 kierował Białoruskim Zgromadzeniem Socjaldemokratycznym. Był autorem interesujących, niewydanych w Polsce wspomnień „Majo życcio, krach i uwaskroszannie SSSR” (Moje życie, krach i zmartwychwstanie ZSRR). – Państwu potrzebny jest strach. Dlatego w ZSRR tylu ludzi zabito i represjonowano. Ślady takiego myślenia są widoczne do dziś. Wy w Polsce już tego nie rozumiecie – tłumaczył DGP mechanizmy funkcjonowania białoruskiej władzy. Łukaszenka skazał go na zapomnienie w oficjalnych mediach, ale nie zdecydował się na represje. Szuszkiewicz do końca życia zachowywał dobrą formę psychiczną. Zmarł w wyniku powikłań po przejściu COVID-19.