– Chcemy, by Rosja została osłabiona do takiego stopnia, by nie mogła robić już takich rzeczy jak obecnie podczas inwazji na Ukrainę – mówił Austin po niedzielnej wyprawie do Kijowa. Wczoraj jego brytyjski odpowiednik James Heappey dodał, że Kijów ma prawo atakować cele na terenie Rosji. – To do Ukraińców należy decyzja, a nie do tego, kto produkuje i eksportuje sprzęt. Rażenie celów w głębi terenu przeciwnika, by zakłócić jego logistykę i łańcuchy dostaw, jest w pełni uzasadnione – powiedział Heappey. Rosyjski resort obrony odpowiedział, że jeśli Ukraina „da się sprowokować” Londynowi, Rosjanie ostrzelają Kijów.