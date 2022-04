Tymczasem Smer pozostaje największą parlamentarną partią opozycyjną i wręcz umacnia swoją pozycję sondażową przed kolejnymi wyborami do Izby Poselskiej, które są planowane na 2024 r. Kiedyś jej politycy wśród priorytetów wymieniali kwestie socjalne, a teraz partia sprzyja antyszczepionkowcom i propaguje treści rosyjskiej propagandy. Były premier i lider partii niedawno porównał przybycie żołnierzy NATO do Słowacji do „powitania Wehrmachtu”, a agresję na Ukrainę określił mianem „konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Rosją”. W trakcie pandemii COVID-19 Smer wzywał do protestów przeciwko obostrzeniom pandemicznym, a obecnie – przeciwko przekazywaniu broni Ukrainie. Nie wyklucza także możliwości utworzenia rządu ze skrajną prawicą.