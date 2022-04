Partia centroprawicowej Valérie Pécresse pozostaje w opozycji od 10 lat. Wciąż zajmuje co prawda najwięcej miejsc w Senacie (148 z 348) i sprawuje kontrolę nad radami miejskimi na terytorium całego kraju, ale jej liderzy wydają się niezdolni do zdobycia realnej władzy od czasu porażki Nicolasa Sarkozy’ego w wyborach prezydenckich w 2012 r. Pécresse zajęła piąte miejsce, zdobywając ostatecznie niecałe 5 proc. głosów. Nie zdołała przekonać do siebie wyborców , którzy zwrócili się ku centrowemu Emmanuelowi Macronowi lub skrajnie prawicowej Marine Le Pen. ‒ Musiałam stoczyć bitwę na dwóch frontach, pomiędzy partią prezydenta a skrajnymi ugrupowaniami, które połączyły siły, by podzielić i pokonać republikańską prawicę ‒ powiedziała po swojej porażce Pécresse.