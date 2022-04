Kontrkandydatka prezydenta Francji twierdzi w swoim programie, że udało jej się nawiązać porozumienie z „dużą liczbą krajów europejskich”, w tym z kilkoma szefami rządów, żeby realizować swój europejski projekt w przyszłości. Choć nie padają tam konkrety, Le Pen współpracuje od lat m.in. z hiszpańską partią Vox, węgierskim Fideszem czy Prawem i Sprawiedliwością, za co rządząca w Polsce partia wielokrotnie była krytykowana przez krajową opozycję. Europosłowie Zjednoczenia Narodowego należą jednak do odrębnej frakcji w Parlamencie Europejskim niż PiS czy Vox – wraz z m.in. włoską Ligą Północną Matteo Salviniego czy Alternatywą dla Niemiec (AfD) tworzą grupę Tożsamość i Demokracja – czwartą co do liczebności, mającą 76 europosłów. We „wspólnocie narodów” według Le Pen wiodącą rolę ma mieć „frankofonia”, za pośrednictwem której Paryż miałby wpływać na globalną kulturę, politykę i gospodarkę. Le Pen przeciwstawia się w swoim programie także macronowskiej wizji wspólnej europejskiej armii i jest to jedyne bezpośrednie nawiązanie do wojny w Ukrainie, która – jej zdaniem – uwidoczniła słabość zdolności obronnych poszczególnych państw UE, wśród których jedynie Francja jest „wyposażona w zdolność do szybkiej interwencji”. Le Pen chciałaby zatem wzmocnienia francuskiej armii – podobnie jak francuskiej gospodarki , francuskiej edukacji, francuskiej technologii, francuskiej pozycji.