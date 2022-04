„Przeprowadzono spec operację dzięki SBU. Zuchy! Wkrótce szczegóły. Chwała Ukrainie!” - napisał we wtorek wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski, publikując zdjęcie zatrzymanego przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy Wiktora Medwedczuka. Oligarcha to weteran ukraińskiej polityki, postać numer jeden obozu prokremlowskiego. W 2021 r. oskarżono go o zdradę i finansowanie terroryzmu, i umieszczono w areszcie domowym, z którego uciekł tuż po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Zełenski zaproponował Moskwie, by wymienić go na ukraińskich jeńców wojennych.