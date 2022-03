Ministrowie transportu państw bałtyckich i Polski wezwali we wtorek UE do wprowadzenia zakazu transportu drogowego towarów z i do Rosji oraz Białorusi, a także zakazu wstępu statkom rosyjskim i białoruskim do portów w całej UE - poinformował litewski minister transportu Marius Skuodis.

Reklama "Dzisiaj podpisałem wspólny apel ministrów transportu Litwy, Łotwy, Estonii i Polski do instytucji Unii Europejskiej oraz kolegów ministrów innych krajów Wspólnoty" - napisał Skuodis na Facebooku. Reklama Litewski minister zaznaczył, że „w obliczu trwającej brutalnej agresji Rosji na Ukrainie, działania UE są potrzebne tu i teraz”. „Mamy nadzieję, że szefowie państw i rządów UE, którzy spotkają się w czwartek w Brukseli, nie będą się wahać" - dodał. Scholz spotkał się z przewodniczącą PE. Stanowisko Niemiec wobec surowców z Rosji pozostaje niezmienne Zobacz również Aktywiści na Litwie i w Polsce ostatnio protestowali przeciwko transportowi drogowemu towarów między krajami UE a Rosją. Litwa od pewnego czasu uzgadnia z innymi krajami regionu inicjatywę mającą na celu wprowadzenie zakazu wpływania do ich portów rosyjskich i białoruskich statków. Litewska premier Ingrida Szimonyte powiedziała jednak we wtorek, że najlepiej byłoby, gdyby taką decyzję podjęła UE, ponieważ zamknęłoby to potencjalne drogi sporów prawnych. Po ataku Rosji na Ukrainę Unia Europejska i inne kraje zachodnie zamknęły swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów. Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)