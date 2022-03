Brytyjski „The Guardian”, powołując się na przedstawicieli europejskiego wywiadu, pisał, że pierwsi syryjscy żołnierze – ok. 150-osobowa grupa – przybyli już do Rosji. Wielu Syryjczyków rzeczywiście wyraża gotowość do walki w Ukrainie. Potencjalni ochotnicy postrzegają kontrakty jako dobre źródło dochodu. – Sytuacja gospodarcza jest w Syrii bardzo zła, a to szansa na zarobek – tłumaczy Bassam al-Ahmad z organizacji Syryjczycy na rzecz Prawdy i Sprawiedliwości. – W ten sam sposób najemnicy rekrutowani byli do walk w Libii czy o Górski Karabach. Jeśli ktoś jest im w stanie zapłacić, to po prostu pojadą walczyć. Zarówno ci, którzy stoją po stronie rządu, jak i opozycjoniści – dodaje.