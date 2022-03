Najważniejszym państwem ODKB poza Rosją jest Kazachstan. To dziewiąte co do wielkości państwo świata, zasobne w surowce i relatywnie stabilne, choć tę ostatnią cechę podważyły wydarzenia z początku roku, gdy doszło tam do gwałtownych protestów, wykorzystanych przez prezydenta Kasym-Żomarta Tokajewa do pozbawienia wpływów ludzi związanych z jego poprzednikiem Nursułtanem Nazarbajewem. Tokajew stłumił protesty z pomocą oddziałów ODKB, dla której była to pierwsza w historii zagraniczna misja wojskowa. Teraz jednak władze w Nur-Sułtanie nie zamierzają się odwdzięczać Rosjanom. Szef MSZ Muchtar Tyleuberdy powiedział wprawdzie, że jego kraj „nie popiera żadnej ze stron”, ale też wykluczył możliwość pójścia w ślady Rosji i uznania niepodległości samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Co więcej, władze pozwoliły na organizację proukraińskich manifestacji i wysłały do Ukrainy 28 ton pomocy humanitarnej, przede wszystkim leków.