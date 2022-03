W latach 2014–2015 Kołomojski stał na czele dniepropetrowskiej administracji obwodowej. Także dzięki jego wysiłkom Rosjanie nie zdołali rozlać separatystycznego buntu na ten silnie uprzemysłowiony region. Kołomojski wpłynął też na ówczesnego mera Charkowa Hennadija Kernesa, by ten – początkowo siedzący okrakiem na barykadzie – opowiedział się po stronie Ukrainy. Oligarcha finansował działalność batalionów ochotniczych, które przyczyniły się do ograniczenia rosyjskiej agresji do zagłębia donieckiego. W pewnym momencie ogłosił nawet nagrody pieniężne za schwytanych dywersantów. – Nie rozumiem, jak Ukraińcy i Rosjanie mogą ze sobą walczyć. W Rosji rządzi niewielki wzrostem schizofrenik, który całkowicie oszalał. Jego mesjanizm, odbudowywanie Imperium Rosyjskiego z 1913 r. albo ZSRR z 1991 r. może doprowadzić świat do katastrofy – przekonywał w 2014 r. we właściwym sobie, niepoprawnym politycznie stylu.