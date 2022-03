25 lutego Komitet Ministrów zawiesił udział Rosji w KM i ZP. Decyzję poparło 42 członków RE – wszyscy poza Armenią i Rosją, które głosowały przeciw, Turcją, która się wstrzymała, i Azerbejdżanem, który nie wziął udziału w głosowaniu. – To krok niezbędny w świetle niedopuszczalnej agresji zbrojnej przeciwko Ukrainie – tłumaczył przewodniczący KM RE, szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio. Były prezydent Dmitrij Miedwiediew, niegdyś uważany za kremlowskiego liberała, nazwał tę decyzję „dziką niesprawiedliwością”. – Chociaż to też niezły powód, by wreszcie trzasnąć drzwiami i na zawsze zapomnieć o tych bezmyślnych biedakach. Wstąpiliśmy tam kiedyś z głupoty. Błędy młodości – dodał Miedwiediew. Wyjściu z Rady Europy może towarzyszyć przywrócenie kary śmierci, o czym coraz częściej wspominają rosyjscy politycy. W 1997 r. Moskwa podpisała zakazujący kary głównej protokół nr 6 EKPC, co było warunkiem przystąpienia do RE, i choć nigdy nie został on ratyfikowany, Sąd Konstytucyjny Rosji dwukrotnie potwierdzał, że w kraju obowiązuje moratorium na egzekucje.